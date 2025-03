Inter e Milan ribaltano e vincono sotto di due gol. Non era mai accaduto alla stessa giornata

Serata storica in Serie A quella che hanno scritto prima il Milan a Lecce e poi l’Inter in casa con il Monza. Non era mai accaduto, infatti, nella storia della Serie A, che le due compagini milanesi ribaltassero sotto di due gol, la partita. Era accaduto ovviamente, tante volte, ma mai nella stessa giornata di campionato, a distanza di poche ore. Insomma, serata comunque storica.

Foto: sito Inter