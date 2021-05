Inter e Manchester City, ecco le combinazioni per vincere il titolo già domani

Il Manchester City ha battuto 2-0 il Crystal Palace in trasferta, reti di Sergio Aguero e Ferran Torres a decidere il match di Selhurst Park. L’undici di Guardiola è a più 13 sul Manchester United, domani può essere titolo in caso di ko dei Red Devils, a Old Trafford arriva il Liverpool di Klopp.

L’Inter di Conte ha vinto allo Scida contro un buon Crotone: a decidere sono il tiro da fuori area di Eriksen e la rete nel recupero di Hakimi in contropiede. Nel caso in cui domani l’Atalanta non dovesse vincere al Mapei Stadium contro il Sassuolo, i nerazzurri potrebbero festeggiare lo Scudetto numero 19 della loro storia con quattro giornate d’anticipo.

Foto: Twitter Inter