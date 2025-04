Inter e Bayern non si superano: al 45′ è 0-0

Termina 0-0 il primo tempo tra Inter e Bayern Monaco. Un primo tempo equilibrato, Inter che gestisce gli attacchi dei bavaresi, ha sofferto in alcune circostanze ma al momento gestione ben fatta dei nerazzurri.

Il Bayern , come prevedibile, parte in grande pressione. Al 10′, potenziale chance per Olise che da solo davanti a Sommer viene anticipato alla grande da Bastoni. Apprensione per Barella e Thuram che accusano alcuni problemi, ma si riprendono. Inter che esce dopo la prima fase di pressione del Bayern. Al 27′, chance per Darmian da corner, palla che sfiora il palo. Al 33′ ci prova Calhanoglu, destro potentissimo da fuori, palla vicina all’incrocio. Al 35′ chance clamorosa per il Bayern, palla che arriva a Sané che calcia debolmente, si salva Sommer.

Foto: sito Inter