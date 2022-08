Inter, Dumfries: “Abbiamo lottato fino all’ultimo. È importante vincere partite di questo tipo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Denzel Dumfries, autore del gol-vittoria dell’Inter nella trasferta di Lecce, ha così commentato l’esordio dei nerazzurri: “Complimenti ai giocatori del Lecce per come hanno interpretato la partita e per come si sono difesi, ma credo che la vittoria di oggi sia assolutamente meritata. Abbiamo lottato fino all’ultimo, è importante vincere partite di questo tipo. Lukaku? Siamo molto contenti che abbia fatto gol, è un giocatore molto importante per noi“.

Foto: Instagram Dumfries