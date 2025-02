Inter, dubbio Thuram-Arnautovic per la Juve: oggi non si sono allenati. Recuperati Dimarco e Bastoni

Notizie agrodolci per l’Inter in ottica Juve. Thuram e Arnautovic, entrambi usciti nel match contro la Fiorentina di lunedì non hanno subito lesioni muscolari, ma quest’oggi non si sono allenati col gruppo. Il francese continua infatti ad accusare un fastidio alla caviglia sinistra, mentre l’ex Bologna è alle prese con un affaticamento. Notizie più confortanti dal fronte Dimarco-Bastoni. Entrambi hanno svolto l’allenamento odierno e sono pienamente recuperati per il derby d’Italia.

Foto: Instagram Thuram