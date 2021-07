Inter, distrazione al legamento collaterale mediale per Gagliardini: il comunicato

Tegola per Simone Inzaghi: l’allenatore nerazzurro perde per infortunio Roberto Gagliardini a meno di un mese dall’inizio del campionato. Il centrocampista, come ha riferito il club nerazzurro, ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale. Ecco la nota:

“Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell’allenamento pomeridiano di ieri. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”.

Foto: Twitter Inter