Inter, Dimarco torna ad allenarsi parzialmente in gruppo

Buone notizie in casa Inter. Simone Inzaghi sta per recuperare Mehdi Taremi, che oggi ha fatto lavoro personalizzato ma domani dovrebbe rientrare in gruppo. Scalda anche i motori Federico Dimarco. L’esterno sinistro nerazzurro ha infatti lavorato parzialmente con il resto della squadra. Il giocatore punta ad essere convocato contro il Cagliari, dove probabilmente non sarà rischiato. Nel mirino ha chiaramente il ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. A parte soltanto gli infortunati Dumfries e Zielinski.

Foto: sito Inter