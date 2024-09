Inter, Dimarco si è allenato in gruppo. L’esterno si candida per una maglia da titolare nel derby

Buone notizie per Simone Inzaghi che ha recuperato Federico Dimarco. L’esterno milanese si è allenato a pieno regime in gruppo e si candida per una maglia da titolare per il derby di domani sera. Dimarco ha dimostrato in questi anni di essere un elemento imprescindibile per il gioco dell’Inter, non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per la sua attitudine combattiva. E il suo ritorno è importante anche sotto l’aspetto motivazionale.

Foto: Instagram Dimarco