Inter, Dimarco segna, poi si fa male nel corso dell’amichevole con l’Olympiacos

16/08/2025 | 21:28:32

L’Inter sta vincendo 1-o nell’amichevole internazionale contro l’Olympiacos a Bari. Decide per ora un gol di Dimarco, arrivato da una bella giocata inventata da Marcus Thuram. Ma non ci sono solo buone notizie per Chivu, visto che l’esterno italiano è poi uscito dal campo per un fastidio alla coscia destra. Da valutare le sue condizioni a una settimana dall’inizio del campionato.

Foto: sito Inter