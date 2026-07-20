Inter, Dimarco: “Chi non disputa la Champions avrà un piccolo vantaggio. Stankovic? Deve godersi ogni minuto”

20/07/2026 | 14:09:21

Dal ritiro a Donaueschingen, in Germania, Federico Dimarco, l’MVP dell’ultima Serie A, ha parlato della stagione alle porte con l’Inter ai microfoni di Sky Sport: “Dopo ogni stagione si azzera tutto e si riparte da capo, perché non hai più il vantaggio accumulato l’anno precedente: siamo tutti alla pari. L’obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso. L’appagamento si combatte con la fame di vittoria, entusiasmo e seguendo le richieste del mister. Il mio modo di allenarmi non è cambiato né dopo la delusione della Champions né dopo il Double dell’anno scorso. Cerco sempre di lavorare al massimo. Voglio ringraziare tutti i giocatori che sono andati via, perché hanno fatto parte di un pezzo di storia dell’Inter. Io, Barella, Bastoni, Lautaro, Calhanoglu, che siamo qui da tanto tempo, dovremo trasmettere ai nuovi e ai più giovani cosa significa giocare nell’Inter e indossare questa maglia. Penso che Stankovic debba godersi ogni minuto da quando è arrivato qui. Deve pensare a lavorare bene, a crescere giorno dopo giorno e dare una mano alla squadra. Ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti in rosa. Posso dire che è un ragazzo d’oro e che tiene moltissimo all’Inter. Partiamo per lottare per vincere lo Scudetto. Penso che tutte le squadre partano allo stesso livello, anche se può avere un piccolo vantaggio chi non disputa la Champions League, perché quella competizione porta via tante energie. Le principali rivali saranno Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Atalanta. Anche il Como si sta rinforzando”.

Foto: X Inter