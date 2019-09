Inter, difesa invalicabile: nessuno ha preso meno gol nei migliori cinque campionati europei

Smentire il fatto che l’Inter abbia una delle migliori difese al mondo risulta difficile già considerando semplicemente gli elementi che la compongono: Handanovic tra i pali e il trio Godin-De Vrij-Skriniar a proteggerlo. Ma se non bastasse, a dare una mano di sono i dati oggettivi: avendo subito un solo gol in cinque giornate di campionato, quella nerazzurra è la migliore difesa dei top 5 campionati europei. Tra Inghilterra, Spagna, Germania e Francia nessun club ha infatti subito meno reti della squadra di Antonio Conte in questo inizio di stagione. Da considerare c’è però ovviamente anche il numero di partite disputate nei singoli campionati. In Serie A e in Bundesliga si è infatti chiuso il quinto turno, ma in Premier League e in Liga si è arrivati a sei e in Ligue 1 addirittura a sette. Per rendere più obiettivo possibile questo dato, allora, si può confrontare il numero dei gol presi finora con quello di tutte le squadre dei paesi già citati alla quinta giornata. Ebbene, nessuno di essi era rimasto a quota zero, quindi l’Inter anche in questo modo si confermerebbe miglior difesa europea, solo che a pari merito: dopo cinque gare, anche l’Athletic Bilbao aveva incassato una sola marcatura. Fermi a 2 il PSG e il Siviglia.

Foto: twitter Inter