Inter: Diaby-Perisic-Massolin tra presente e futuro

28/01/2026 | 23:55:26

L’Inter sta lavorando intensamente tra presente e futuro. Ci sono conferme sul forte interesse per Moussa Diaby, esterno di 26 dell’Al Ittihad, un passato con la maglia del Crotone e che il club arabo aveva prelevato un anno e mezzo fa dall’Aston Villa per circa 60 milioni. La disponibilità di Diaby deve adesso passare attraverso il via libera dell’Al Ittihad e l’Inter ci sta lavorando. Marotta prima della sfida di Dortmund ha parlato di percentuali basse, ma la situazione va seguita. Nel frattempo l’Inter aspetta la decisione del PSV per Ivan Perisic, quest’ultimo non vede l’ora di tornare alla Pinetina. A maggior ragione dopo l’eliminazione del PSV. E ci sono conferme totali rispetto al forte intesse per Massolin del Modena, come anticipato nella giornata di ieri da Gianluigi Longari. Trattativa bene avviata con la possibilità di lasciare l’esterno-trequartista in Emilia per l’intera stagione.

foto sito al ittihad