Inter, depositati i contratti di Mkhitaryan e Onana

Oggi è ufficialmente iniziato il calciomercato. E già in questa prima giornata sono tanti i trasferimenti già conclusi. L’Inter aveva intavolato le trattative per Onana e Mkhitaryan, già da tempo, come raccontato nelle scorse settimane. Oggi possono ufficialmente iniziare la loro avventura in nerazzurro, in quanto il club ha depositato i loro contratti. Da lunedì saranno a disposizione di mister Inzaghi per il ritiro.

Foto: Twitter Ajax