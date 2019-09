Inter, De Vrij non ci sta: “Slavia più cattivo, non deve ricapitare!”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato della sfida pareggiata contro lo Slavia Praga martedì sera in Champions League ai microfoni di SportMediaset: “Tante cose non sono andate bene, è mancato anche lo spirito e quello non può più capitare. Loro hanno avuto più voglia di vincere, sono stati cattivi, precisi e non ci hanno fatto sviluppare il nostro gioco come in altre occasioni”.

Foto: Inter Twitter