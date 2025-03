L’Inter di Simone Inzaghi recupera un nuovo pezzo in difesa in vista della prossima di campionato con l’Udinese. Nella giornata di oggi è rientrato in gruppo anche Matteo Darmian torna ad allenarsi in gruppo. Il difensore era si box da alcune settimane e ora tornerà a dare manforte, vista la sua duttilità. L’Inter aveva recuperato già Dimsrco da alcuni giorni.

Foto: sito Inter