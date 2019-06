Inter, dalla teoria alla pratica: dopo Lazaro, in chiusura Sensi

L’Inter ha fretta di chiudere le operazioni in entrata. Dopo l’accordo, anticipato ieri, per Lazaro dall’Hertha Berlino, ecco l’incontro con il Sassuolo per definire l’operazione Sensi con Carnevali arrivato da poco nella sede del club nerazzurro. Subito dopo si formalizzerà Dzeko, un altro incontro con Giulini permetterà di formalizzare l’affare Barella. Con Lukaku che, dopo aver detto sì all’Inter, aspetta le prossime mosse dei nerazzurri.

Foto: twitter personale del giocatore