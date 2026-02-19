Inter, da valutare le condizioni di Lautaro. Oggi gli esami

L’ Inter è in ansia per le condizioni del capitano Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo con una leggera zoppia per un fastidio al polpaccio. Dopo essersi seduto in panchina, complice anche il freddo norvegese, Lautaro è stato accompagnato dallo staff negli spogliatoi per le prime cure. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Per l’argentino sono previsti gli esami strumentali per capire l’ entità del problema.

Foto: sito Inter