Inter, da valutare Bonny. L’attaccante è a rischio per il derby

02/03/2026 | 14:00:14

In casa Inter sono da valutare le condizioni di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese si è accasciato sul finire di Inter-Genoa per infortunio. Il giocatore ha una contrattura al polpaccio che, però, non preoccupa: ieri è stato rivisto dallo staff medico ad Appiano, ma il consulto decisivo sarà oggi. Di ritorno nel centro sportivo, si deciderà se fargli fare o meno degli esami. Di certo, non partirà per Como per la Coppa Italia. Da valutare anche per il derby di domenica 8 marzo.

Foto: sito Inter