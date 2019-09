Inter da sola in vetta dopo due anni dall’ultima volta: ora però ha un sapore nuovo

Con la vittoria del Lecce a Torino nell’ultimo posticipo della terza giornata di Serie A, l’Inter è ufficialmente da sola in testa alla classifica del campionato, peraltro a punteggio pieno. L’ultima volta in cui i nerazzurri si erano trovati a guardare tutte le rivali dall’alto al basso risale a due anni fa, precisamente alla 16esima giornata della stagione 2017/18. In panchina c’era Spalletti, in attacco Icardi e sulla destra Cancelo. Ma nonostante lo 0-0 appena strappato alla Juventus a Torino, la sensazione non era esattamente quella che i meneghini potessero reggere molto a lungo in quella posizione. Tant’è che la settimana successiva arrivò il ko interno contro l’Udinese che permise a Napoli e Juve di effettuare il sorpasso e non restituire più la testa della classifica. A rigor di logica, poi, il primato a metà campionato dovrebbe dare maggiore entusiasmo rispetto a quello dopo tre sole giornate. Eppure quest’anno, con l’arrivo in panchina di Antonio Conte, un mercato importante, un progetto che sembra star ponendo basi solidissime per il futuro e l’iniziale zoppia di risultati dell’armata juventina, questa solitudine in vetta provoca nella piazza nerazzurra un entusiasmo superiore. Due anni dopo l’Inter è di nuovo in testa, e stavolta sente di poter lottare fino all’ultimo per difenderla dagli attacchi delle avversarie.

Foto: twitter Inter