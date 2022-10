Inter da Champions con Calhanoglu: 1-0. Napoli bello da impazzire: 6-1 ad Amsterdam!

Si sono concluse le gare del martedì della terza giornata della fase a gironi della Champions League. Serata indimenticabile per il calcio italiano. L’Inter batte 1-0 il Barcellona a San Siro e rinasce, dopo le recenti difficoltà. Una buona Inter ha tenuto testa ai catalani che hanno avuto sì il pallino del gioco, ma praticamente non hanno mai sporcato i guantoni di Onana, se non in qualche occasione. L’Inter invece è stata pericolosa in particolare nel primo tempo, con un tiro da fuori di Calhanoglu e in particolare, si è visto annullare dal Var un possibile rigore e un gol.

Il rigore, per un fallo di mano netto di Garcia in aerea. Il rigore sarebbe solare, ma il VAR rileva un fuorigioco millimetrico di Lautaro. Qualche minuto dopo, azione analoga, Correa scatta dal filo di fuorigioco, e insacca in rete, ma ancora una volta il VAR, insieme all’assistente, rilevano il fuorigioco. Quando sta per finire il primo tempo, Calhanoglu, con un destro da fuori, mette in buca d’angolo la rete dell’1-0 dell’Inter.

Nella ripresa, la reazione del Barcellona è arrivata, ma mai realmente aggressiva, se non nell’occasione del pareggio di Pedri, al 67′, annullato per fallo di mano di Ansu Fati. L’Inter ha retto bene l’urto, con Lewandowski praticamente mai in partita. Al 92′ il Barcellona contesta un calcio di rigore, per un fallo di Dumfries di mano. L’arbitro e il VAR lasciano correre.

Ad Amsterdam, un grande Napoli prima va sotto contro l’Ajax e poi ribalta e stravince 6-1 in maniera debordante e convincente. Un risultato tennistico senza precedenti per il Napoli e il calcio italiano. Ajax avanti al 9′ con Kudius, poi solo Napoli che pareggia con Raspadori e passa in vantaggio con Di Lorenzo con due colpi di testa. Nel recupero del primo tempo, Zielinski segna il 3-1. Nella ripresa, crollo Ajax, prima Raspadori trova la doppietta del 4-1, poi alla festa si iscrive anche Kvaratskhelia che segna il gol del 5-1. Nel finale anche Simeone si aggiunge al festival dei gol.

Nell’Ajax anche il rosso a Tadic, per una notte di festa azzurra nella casa di Cruyff.

