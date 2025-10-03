Inter-Cremonese, le curiosità: l’ultimo successo grigiorosso nel 1992

03/10/2025 | 10:40:41

Domani alle 18 andrà in scena il match tra Inter e Cremonese.

L’Inter arriva alla gara dopo aver vinto in campionato contro il Cagliari e in Champions League contro lo Slavia Praga. Finora i nerazzurri hanno raccolto 9 punti, frutto di tre vittorie.

La Cremonese, invece, si presenta alla sfida a pari punti: i grigiorossi sono la vera sorpresa del campionato, ancora imbattuti con 2 vittorie e 3 pareggi.

Ecco alcune curiosità sul match:

-I precedenti sorridono all’Inter: in 16 confronti, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie e 2 pareggi, a fronte di un solo successo grigiorosso.

-L’unica partita vinta dalla Cremonese contro l’Inter in Serie A risale al 10 maggio 1992.

-Questo è il miglior avvio di stagione per la Cremonese dopo cinque giornate di Serie A, con 9 punti conquistati.

-Quella di domani sarà la sfida tra la squadra che ha effettuato più tiri (94, l’Inter) in questo campionato e quella che finora ne ha subiti di più (82, la Cremonese).

-L’Inter è la squadra contro cui la Cremonese ha perso più partite in Serie A.

Foto: X Inter