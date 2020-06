Inter, countdown Hakimi. Perché il gioco vale la candela

Countdown Hakimi, siamo agli ultimissimi dettagli. L’intenzione è quella di chiudere entro domani, in modo da permettere poi al “pendolino” di fascia destra di fare le visite per il primo assaggio di Inter.

Il Real ha completamente accettato la proposta nerazzurra, 40 milioni più 5 di bonus, tra l’altro aveva promesso al ragazzo che gli avrebbe fatto scegliere la destinazione preferita, evidentemente a Madrid immaginavano che non avrebbe avuto lo spazio necessario anche per situazioni tattiche.

Per l’Inter, invece, il gioco vale la candela: Hakimi è perfetto nel 3-5-2, soprattutto nel suo ruolo ce ne sono pochi come lui. Quindi l’ideale per consentire l’apertura di un ciclo su quella fascia che ha bisogno di specialisti all’altezza. E non ce ne sono molti…

