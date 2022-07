Inter, Cordaz: “Cerco di motivare i miei compagni, anche chi gioca meno”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il portiere dell’Inter, Alex Cordaz, ha parlato del suo ruolo nello spogliatoio nerazzurro: “Il segreto per riuscire in una squadra è quello di avere uno zoccolo duro che fa crescere gli altri. Brozovic dice che sono un uomo squadra? Non sa bene l’italiano, per questo lo dice. Il mio ruolo all’interno dello spogliatoio? Il magazziniere. Scherzi a parte cerco di far star bene tutti e motivare i ragazzi, anche coloro che giocano meno. Lukaku e Lautaro ci fanno faticare ma devono faticare di più anche loro. Quando non ci alleniamo guardiamo il Tour de France tutti insieme, sto provando a far appassionare tutti al ciclismo”.

Foto: Instagram Cordaz