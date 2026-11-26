Inter, contro lo Stoccarda arriva un record: eguagliato il primato del 1999-2002

26/11/2026 | 10:15:27

L’Inter si gode il successo contro lo Stoccarda, ma dalla serata europea di San Siro arriva anche un dato che merita attenzione. Con il 2-0 sui tedeschi, i nerazzurri hanno trovato la via del gol per la nona partita consecutiva in Champions League, eguagliando un record che apparteneva già alla storia del club. L’ultima volta che l’Inter era riuscita a mantenere una serie così lunga risale al periodo compreso tra il 1999 e il 2002. Sono passati oltre vent’anni, ma la squadra è riuscita a ripetere quel risultato, confermando la propria continuità sotto porta nella competizione europea. A San Siro sono bastate le reti di Sucic e Lautaro Martinez per portare a casa i tre punti. Il croato ha sbloccato la partita al 57′, mentre il capitano argentino ha chiuso i conti al 76′, mettendo al sicuro una vittoria importante. Adesso l’Inter ha un altro obiettivo: andare oltre quel primato e diventare protagonista di una nuova pagina della propria storia europea. Per farlo servirà trovare almeno un gol anche nella prossima partita di Champions.

foto: instagram Inter