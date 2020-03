La mattinata dell’Inter doveva essere quella di lavoro per il San Paolo di Napoli. Seduta alle ore 12:00, inizio quasi in contemporanea con la notizia del rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. I nerazzurri si sono allenati regolarmente agli ordini di Conte, che ha rivisto lavorare anche se in differenziato Moses con Sensi. Pomeriggio libero per l’Inter che si ritroverà domani alla Pinetina.

Foto: Inter FC