Inter, con il Barcellona sold-out e record storico di incasso per un club italiano

06/05/2025 | 11:52:09

Inter-Barcellona è già storia per il calcio italiano. I 75 mila tifosi presenti saranno i protagonisti di una giornata a suo modo storica, perché sarà fissato il record assoluto di incasso, la cifra più alta mai fatta registrare per una gara di calcio di un club italiano. L’incasso sarà di circa 14 milioni di euro, dunque ben oltre i 12,5 milioni registrato per la semifinale di Champions League di due anni fa, il derby con il Milan. Ed è il secondo incasso a due cifre di questa stagione per la società nerazzurra, dopo i 10 milioni già messi in cassaforte per il quarto di finale con il Bayern.

Insomma, una serata dove l’Inter, in qualche modo, ha già vinto.

Foto: sito Inter