Inter: con Icardi al PSG, cambia il numero di Sanchez

Alexis Sanchez ritrova la tanto cara numero 7. Con l’arrivo in nerazzurro di Romelu Lukaku, che ha scelto di vestire la 9, Mauro Icardi aveva deciso di apporre alla propria maglia la cifra preferita del cileno che, arrivato con qualche giorno di ritardo a Milano, si era dovuto accontentare della 11. Con l’addio dell’argentino in direzione PSG, però, anche l’ex Manchester United torna a essere soddisfatto. Non avendo esordito nella sfida contro il Cagliari, infatti, per El Nino Maravilla c’è stata la possibilità di cambiare il proprio numero e passare al tanto amato 7. Scelta subito compiuta, con l’Inter che lo ha ufficializzato ora sui propri canali social.

Foto: twitter Inter