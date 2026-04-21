Inter-Como, in palio la finale di Coppa Italia: nerazzurri ancora imbattuti contro Fabregas

21/04/2026 | 11:13:46

Questa sera scattano le semifinali di ritorno di Coppa Italia con Inter-Como. La squadra di Chivu ha lo scudetto tra le mani, con quei dodici punti di vantaggio a cinque giornate dal termine della Serie A, e ora sogna la doppietta con la Coppa Italia. Davanti avrà l’ostacolo Como di Fabregas, che neanche dieci giorni fa ha sfidato alla pari i nerazzurri, perdendo però 4-3 e proseguendo la striscia negativa contro i milanesi. Da quando il Como è infatti tornato in Serie A e con Fabregas al timone non ha mai vinto contro i nerazzurri, l’anno scorso l’Inter ha infilato due vittorie su due, quest’anno in campionato la storia è stata la stessa, con in mezzo lo 0-0 dell’andata nella semifinale di Coppa Italia che tiene vive le speranze del club di Suwarso.

foto x inter