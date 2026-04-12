Inter, colpo Scudetto e più 9: Thuram e Dumfries ribaltano il Como da 0-2 a 4-3

12/04/2026 | 22:43:59

Finisce con un clamoroso 4-3 la gara tra Como e Inter. I nerazzurri soffrono per larghi tratti del match ma sono cinici e sfruttando 4 tiri in porta, trovano 4 gol. Un primo tempo di dominio del Como, ma con l’Inter brava a reagire dopo la mazzata del 2-0.

Al 36′ vantaggio Como. Diao per Nico Paz che vola in area e calcia trovando la respinta di Sommer. Sulla quale, però, Valle è più lesto di tutti a ribadire in porta. Dumfries colto in controtempo.

L’Inter tenta la reazione, ci prova Dumfries di testa, para Butez. Al 45′ arriva il 2-0. Nasce tutto da un lancio rugbystico di Butez che sorprende la difesa nerazzurra e trova Nico Paz sulla corsa. Controllo e tiro che bacia il palo e finisce in porta battendo Sommer. Apoteosi Como, Inter annichilita.

Ma la reazione c’è, all’ultimo secondo dell’unico minuto di recupero, Barella guadagna il fondo e crossa in area, dove Thuram anticipa un Van der Brempt troppo morbido e con il piede esposto mette la palla alle spalle di Butez.

E’ 2-1 all’intervallo. Nella ripresa il Como rovina un po’ tutto in pochi minuti. Lancio morbido di Barella per Thuram che approfitta dell’uscita kamikaze di Butez che non si intende con Kempf e lo beffa con un morbido pallonetto dalla distanza per il 2-2. Clamoroso, solo a pensarlo solo poco prima.

Al 56′ ben tre cambi per Chivu: Luis Henrique rileva Dimarco, Sucic va al posto di Zielinski e Bonny rimpiazza Pio Esposito.

Al 58′, la ribalta l’Inter. Calhanoglu dipinge una parabola perfetta, Akanji blocca bene su Paz, Van der Brempt non arriva e dall’altra parte dell’arcobaleno c’è Dumfries che di testa trova la rete che ribalta il risultato.

Como annichilito, che prova la reazione. L’Inter rifiata. Ma al 72′ trova addirittura il 4-2. Punizione da metà campo, sponda di Akanji, Dumfries si avventa sul pallone e trova l’angolo pulito alle spalle di Butez per la sua doppietta. Clamoroso Inter, 4 tiri, 4 gol, lezione incredibile a un Como che era in dominio fino a pochi secondi dall’intervallo.

Ma il Como ha un sussulto nel finale. All’89’ viene fischiato un rigore molto dubbio ai lariani. Dagli 11 metri va Da Cunha che batte Sommer. Si riapre la gara con 5 minuti da giocare.

Recupero incredibile, mancini di Moreno, Ramon devia e colpisce la traversa. Finisce 4-3 Inter. I nerazzurri salgono a 75 punti, a +9 sul Napoli. Il Como resta quinto, 58 punti, a -2 dalla Juventus, -5 dal Milan.

Foto: sito Inter