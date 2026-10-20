Inter, Chivu: “Mi prendo sempre le responsabilità di quello che non faccio e di cosa posso fare per migliorare”

20/10/2026 | 14:54:59

Cristian Chivu presenta la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma mercoledì 21 ottobre alle 21 a San Siro. Per l’Inter si tratta di un appuntamento importante per rilanciare il proprio cammino europeo dopo le recenti difficoltà nella competizione. Il tecnico nerazzurro chiede alla squadra di affrontare la partita con la giusta mentalità, senza lasciarsi condizionare dalla pressione del risultato.

“Voglio che i miei si divertano anche nelle avversità, bisogna essere consapevoli dell’importanza delle partite, devono prendersi responsabilità senza perdere di vista il gioco. Così facendo è più facile vincere”, ha dichiarato Chivu in conferenza stampa. Un messaggio chiaro ai suoi giocatori: la necessità di ottenere i tre punti non deve far perdere di vista i principi di gioco e la fiducia nelle proprie qualità.

L’allenatore è tornato anche sulle parole pronunciate dopo la sconfitta contro il Bruges, precisando il senso delle proprie riflessioni: “Parlavo di me stesso, di come mi approccio al gruppo, di spiegargli meglio alcune cose. Sono preoccupato ma di come trovare la chiave giusta, mi riferivo a quello”. Chivu ha quindi chiarito che il suo obiettivo è individuare le soluzioni necessarie per aiutare la squadra a esprimersi al meglio, senza annunciare cambiamenti strutturali.

“Mi prendo sempre le responsabilità di quello che non faccio e di cosa posso fare per migliorare. Trovare la chiave giusta per fare le cose nel modo giusto”

Il tecnico ha sottolineato le insidie della sfida contro la formazione ucraina: “Come tutti quelli di Champions, i nostri avversari non hanno niente da perdere e hanno ambizione: dovremo avere l’atteggiamento giusto per portarla a casa”. L’Inter è chiamata a rispondere sul campo, facendo leva su responsabilità, qualità del gioco e approccio mentale per conquistare una vittoria fondamentale nel proprio percorso europeo.

Chivu parla anche della partita contro il Bruges dove affronta vari argomenti come la difficoltà del match e la sua mentalità che vuole trasmettere alla squadra

“Voglio che i miei si divertano anche nelle avversità, bisogna essere consapevoli dell’importanza delle partite, devono prendersi responsabilità senza perdere di vista il gioco. Così facendo è più facile vincere”.

Il mister nerazzurro analizza anche i gol presi dall’Inter e fa un punto molto chiaro e importante sulla fase difensiva

“Se si vanno ad analizzare tutti i gol presi, il 90% sono arrivati da errori nostri”.

Foto: x Inter