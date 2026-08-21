Inter, Chivu: “Ci teniamo stretti Lautaro. Credo che rimarrà a lungo, ma il mercato è bast…. Consapevoli di essere la squadra da battere”

21/08/2026 | 14:35:19

Conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia del Monza.

“Non guardiamo a ciò che siamo oggi, ma stiamo preparando ciò che vogliamo essere in futuro. La rosa è competitiva e vuole esserlo. Non temiamo nessuno”.

Su Lautaro e il Barcellona: “Il mercato è così. Campione del mondo, capitano, grande giocatore. Ce lo teniamo stretti e rappresenta il nostro percorso. Vediamo domani alle 18:30 come starà. Non sono qua a parlare di mercato. Negli ultimi giorni probabilmente si parlerà molto di lui e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano. Il mercato è sempre bastardo e noi vogliamo che Lautaro rimanesse”.

Foto: X Inter