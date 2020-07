Inter, che colpo! È ufficiale Hakimi, tutto in pochi giorni

Dopo una lunga fase di corteggiamento, l’Inter ha chiuso in pochi giorni l’operazione Hakimi. Dalle concrete indiscrezioni spagnole di venerdì mattina alla definizione dell’affare da 40 milioni più 5 di bonus, è stato un lampo: già sabato, il club nerazzurro aveva deciso di definire il tutto entro lunedì, in modo da programmare per oggi le visite. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore classe 1998, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid.”

Foto: Twitter ufficiale Inter