Inter, che attacco! 22 gol in Serie A segnati da 11 giocatori diversi

L’Inter, dopo sette giornate di campionato, si trova al terzo posto in classifica con 17 punti, a due lunghezze dal Milan e a quattro dal Napoli capolista. Pure non essendo, al momento, la squadra migliore della competizione, però, la compagine allenata da Simone Inzaghi può vantare un altro straordinario primato. I nerazzurri, infatti, con 22 reti realizzate, sono il miglior attacco della Serie A. Undici i giocatori andati a segno tra le fila dei Campioni d’Italia in carica:

6 Dzeko

5 Lautaro Martinez

2 Skriniar e Correa

1 Perisic, Calhanoglu, Barella e Dimarco, Vecino, Darmian e Vidal.

Anche il profilo Twitter ufficiale della Serie A ha voluto elogiare i nerazzurri.

Foto: Twitter Inter