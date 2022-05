Inter, c’è ottimismo per il recupero di Bastoni per la finale di Coppa Italia

Buone notizie per Simone Inzaghi, che potrebbe recuperare il difensore Alessandro Bastoni per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì contro la Juventus.

Il giocatore è rimasto in panchina nel recupero di Bologna e fuori causa nella trasferta di Udine e in casa contro l’Empoli per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Il difensore è pronto a tornare in gruppo ed aumentare i carichi di lavoro ed è pronto per tornare in gruppo.

La sua assenza si è fatta sentire: cinque reti subite dai nerazzurri nelle ultime tre gare, lo stesso numero incassato in dieci giornate.

Foto: Twitter Inter