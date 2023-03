Inter, caos biglietti al do Dragão: oltre mille tifosi nerazzurri rischiano di restare fuori

Mille persone circa, tifosi dell’Inter regolarmente dotati di biglietto, rischiano di non entrare al do Dragao questa sera. Sono tutti i sostenitori nerazzurri che hanno acquistato regolarmente i biglietti al di fuori del settore ospiti e non nel circuito di vendita nerazzurro. Secondo le direttive emesse dal Porto, che obbliga gli italiani a stare solo nel settore dello stadio a loro delegato, senza possibili concessioni, si rischia quindi la beffa. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, nel pomeriggio verrà tenuta una riunione tra alcuni rappresentanti delle due società e le autorità locali per provare a risolvere la situazione, visto il malumore crescente dei tifosi italiani in una partita già indicata come a rischio dalla polizia portoghese.

Foto: Instagram Inter