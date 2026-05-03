Inter Campione d’Italia: Parma battuto 2-0 (Thuram-Mkhitaryan)

03/05/2026 | 22:43:02

L’Inter è campione d’Italia. I nerazzurri non sbagliano il match point scudetto al Meazza. Bastava un pareggio contro il Parma, arriva la vittoria. Un 2-0 senza storia, con l’Inter che si sorprende il titolo dopo la beffa di un anno fa contro il Napoli.

Inter in controllo, senza subire nulla. Traversa di Barella a scuotere il Meazza, per un’Inter sorniona che quando accelera fa male. Alla fine, in pieno recupero, è Marcus Thuram a sbloccare la partita con il Parma, firmando l’1-0 che consente all’Inter e a Cristian Chivu di andare in vantaggio sul destino, di fatto, di due gol: ai padroni di casa basta infatti un pari per festeggiare l’aritmetica vittoria dello scudetto.

Al minuto 81 arriva il 2-0. Mkhitaryan insacca su assist di Lautaro.

L’argentino galleggia sul filo del fuorigioco per ricevere un pallone sulla destra, poi guadagna campo e mette in mezzo dove Mkhitaryan solo soletto non deve fare altro che appoggiare in porta. Nel finale, Frattesi ha la chance anche per il 3-0, salva Suzuki. Finisce 2-0, festa Inter che festeggia il titolo.

Foto: sito Inter