Inter, Calhanoglu si allena parzialmente in gruppo. Bisseck presente

01/10/2026 | 16:50:42

L’Inter si allena ad Appiano Gentile in vista della partita contro il Parma dopo la sosta. Presente Yann Bisseck, al rientro dagli impegni con la nazionale. In gruppo, ma soltanto parzialmente, si è rivisto anche Hakan Calhanoglu, che ha ormai smaltito il risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra e presto sarà totalmente a disposizione. L’unico fermo ai box in questo momento è il difensore inglese John Stones. Il centrale inglese è un pochino più indietro rispetto ai compagni.

foto x inter