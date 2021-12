Inter-Cagliari è 1-0 all’intervallo: decide Lautaro che nel finale fallisce anche il raddoppio dal dischetto

Al Meazza l’Inter contro il Cagliari ha un’occasione più che ghiotta per conquistarsi la vetta solitaria della classifica. Dopo i primi 45 minuti i nerazzurri sono avanti di due gol. Vantaggio iniziale di Lautaro Martinez al 29′: calcio d’angolo perfetto battuto da Calhanoglu, l’attaccante argentino stacca di testa e supera Cragno. Un vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi che ha avuto in mano il pallino del gioco per tutto il corso della prima frazione di gioco. Nel finale lo stesso Lautaro fallisce dal dischetto il raddoppio.

