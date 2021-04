Inter-Cagliari 0-0 all’intervallo. Nerazzurri pericolosi con Eriksen e Darmian

A San Siro termina 0-0 il primo tempo del lunch match della domenica tra Inter e Cagliari. Inter che nonostante giochi e crei non riesce a sfondare il muro dei sardi, ben messi in campo da mister Semplici. Nerazzurri più volte vicini al gol con Eriksen e Darmian, che hanno trovato l’ottima risposta di Vicario, e al 18′ che trova la rete con Sanchez, ma il var annulla per fuorigioco.

Foto: profilo instagram