Inter, buone notizie: Pavard torna ad allenarsi in gruppo

02/11/2026 | 12:33:24

Buone notizie per l’Inter in vista della trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Benjamin Pavard ha compiuto un passo importante nel percorso di recupero dall’infortunio e nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Un aggiornamento significativo per Cristian Chivu, che potrebbe ritrovare il difensore francese dopo lo stop delle ultime settimane. Pavard era fermo dal 16 ottobre a causa di un risentimento agli adduttori della coscia destra, problema che lo ha costretto a saltare diversi impegni dei nerazzurri. Dopo aver svolto una parte del lavoro con i compagni nella giornata di ieri, oggi il francese ha partecipato all’intera seduta di allenamento, aumentando le possibilità di un suo ritorno tra i convocati. La decisione definitiva sulla sua presenza a Rotterdam è attesa dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico e medico. L’Inter sarà impegnata martedì 3 novembre alle ore 21 contro il Feyenoord, nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Il recupero di Pavard rappresenterebbe un’opzione in più per la difesa nerazzurra in una trasferta importante per il cammino europeo.

Foto: instagram Pavard