Inter, brutto incidente per il preparatore dei portieri Bonaiuti

Brutta disavventura per il preparatore dei portieri dell’Inter, Adriano Bonaiuti. Il collaboratore di Antonio Conte ha subito un incidente ieri mentre si trovava sulla sua bicicletta ad Ascoli Piceno, impattando contro un Suv che usciva da un cancello in retromarcia. Portato in ospedale in codice rosso, ora è fortunatamente fuori pericolo. Bonaiuti è stato un portiere della Juve, Padova e Sambenedettese, club che gli ha dedicato un post di sostegno sui social.

Visualizza questo post su Instagram Forza Adriano!❤️💙💪 Un post condiviso da Sambenedettese Calcio (@sambenedettesecalcio) in data: 23 Ago 2020 alle ore 11:29 PDT

Foto: Wordlfootball.net