Inter, brutte notizie per Sanchez: il comunicato sull’infortunio del cileno

L’infortunio che ha costretto Alexis Sanchez alla sostituzione nel finale della sfida tra il suo Cile e la Colombia non è cosa da niente. La Roja ha infatti pubblicato una nota sui propri canali ufficiali comunicando il rientro a Milano dell’attaccante dell’Inter, che lì sosterrà ulteriori esami. Questo intanto il primo responso: “Lo staff medico della Nazionale cilena informa che il giocatore Alexis Sánchez ha presentato nella seconda metà della partita contro la Colombia la dislocazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo. Per questo, viene lasciato libero dalla Nazionale cilena di rientrare a Milano, dove verranno condotti studi di risonanza magnetica ed ecotomografia dinamica per prendere la migliore decisione terapeutica“.

Foto: twitter Inter