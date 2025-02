Inter, brutte notizie per Inzaghi: si ferma Darmian

Brutte notizie per Simone Inzaghi in questo avvio di gara contro la Lazio: si ferma Matteo Darmian. Al 21′, il difensore nerazzurro si è accasciato al suolo richiamando l’attenzione dello staff medico. Niente da fare per l’esterno, cambio obbligato. Al suo posto Dumfries.

Foto: Instagram Darmian