Inter, Brozovic e De Vrij non convocati per il Torino

L’Inter non recupera Marcelo Brozovic per la gara di domani contro il Torino. Il centrocampista, dopo essere uscito dal campo nella sfida con il Liverpool, non ha smaltito un problema al soleo, e quindi ha lasciato Appiano Gentile, dando forait per la gara con i granata.

Non ci sarà neanche De Vrij, ma questa era una notizia già data.

Foto: Twitter Inter