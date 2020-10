Inter-Borussia Mönchengladbach, le formazioni ufficiali

L’Inter torna in campo per riscattare la sconfitta nel derby con il Milan e si tuffa in Europa, non senza problemi, vista la positività al Covid dell’esterno Hakimi.

Problemi in difesa quindi per Conte.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

BORUSSIA M’GLADBACH: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea. All. Rose

Fonte Foto: Twitter uff. Champions League