Inter-Borussia Dortmund, le ultimissime sulle probabili formazioni

Gara decisiva, o quasi, per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri stasera ospiteranno a San Siro il Borussia Dortmund, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Rispetto alla sfida vinta contro il Sassuolo, Conte dovrebbe effettuare due cambi: dentro Asamoah e Godin per Biraghi e Bastoni. In porta ci sarà il solito Handanovic, nella difesa a tre oltre all’uruguaiano ci saranno De Vrij e Skriniar, con Candreva e Asamoah sugli esterni. A centrocampo spazio a Gagliardini, Brozovic e Barella, la coppia d’attacco sarà formata da Lautaro e Lukaku. Favre, che deve fare a meno di Reus e Paco Alcacer, conferma il solito 4-2-3-1, con Burki fra i pali, Piszczek e Hakimi sugli esterni, mentre al centro la coppia Hummels-Waigl. In mediana ecco Delaney e Witsel, con Sancho-Brandt-Hazard alle spalle dell’unica punta Gotze.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Waigl, Hummels, Hakimi (Schulz); Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze All. Favre.

Foto: Twitter ufficiale Inter