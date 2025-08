Inter, Bonny subito a segno contro l’Under 23

03/08/2025 | 11:22:50

Bonny si presenta con gol nella prima sgambata estiva dell’Inter, che in amichevole sfida la neonata Inter U23. Un primo tempo che ha visto prevalere la squadra di Chivu per 4-2 su quella di mister Vecchi. In gol Anche Asllani e Lautaro oltre all’autorete di Kamate, mentre per l’Under 23 sono andato in gol Spinaccè e Mosconi. Queste le formazioni ufficiali di partenza scelte da Chivu e Vecchi: