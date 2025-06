Inter, Bonny questa sera atteso a Milano. Domani le visite mediche

30/06/2025 | 17:42:59

L’Inter ufficializzerà presto un nuovo acquisto. L’attaccante Ange-Yoan Bonny sarà a Milano questa sera. Il francese, in arrivo dal Parma, è atteso in serata a Milano per gli step formali prima del passaggio in nerazzurro. Bonny sosterrà domani le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2030, in un’operazione da 24 milioni di euro più 2 di bonus.

Ci sarà poi da capire se il francese viaggerà direttamente per gli Stati Uniti, dove la formazione di Chivu è impegnata nel Mondiale per club. Ovviamente tanto passerà da questa sera, dalla gara dell’Inter contro la Fluminense per gli ottavi di finale.

Foto: Instagram Bonny