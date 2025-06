Inter-Bonny al traguardo: una volata dal 17 maggio

28/06/2025 | 22:18:34

Il 17 maggio scorso vi avevamo svelato Ange-Yoan Bonny sarebbe stato un prossimo attaccante dell’Inter. In quello stesso periodo lo specialista francese era stato accostato alla Roma e a qualche club della Premier. Ma l’Inter aveva già preso le misure in tempi non sospetti. Ieri erano circolate voci sullo Stoccarda, notizie fantasiose e prive di fondamento. Questo perché Bonny aveva dato la precedenza all’Inter, infatti, oggi le due società hanno perfezionato l’accordo per 25 milioni di euro (bonus compresi) e non ci sarebbero stati dubbi sull’accordo economico tra il centravanti francese e il club nerazzurro. Adesso si tratta di aspettare solo l’annuncio ufficiale: Bonny sarà un nuovo giocatore dell’Inter, nessuna sorpresa, una volata dal 17 maggio.

Foto: instagram Bonny