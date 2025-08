Inter, Bisseck criptico sui social: “Che dicano quello che vogliono”

03/08/2025 | 22:34:37

Yann Bisseck lancia un messaggio enigmatico su Instagram. Il difensore tedesco classe 2000, attualmente ai box per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale per Club, non ha preso parte neppure all’amichevole odierna vinta 7-2 dalla prima squadra contro l’Inter U23. Così. ha pubblicato una storia dal tono enigmatico — “Che dicano quello che vogliono dire”.

Foto: insta bisseck